Autor do atentado em centro de Estocolmo é condenado à prisão perpétua

Copenhague – O uzbeque Rakhmat Akilov, autor confesso do atentado com caminhão do ano passado no centro de Estocolmo no qual morreram cinco pessoas, foi condenado nesta quinta-feira à prisão perpétua por um tribunal da Suécia por causa de crime de terrorismo.

Akilov, solicitante de asilo simpatizante do Estado Islâmico (EI) que tinha ordem de expulsão da Suécia, percorreu no dia 7 de abril de 2017 quase 600 metros da principal rua da cidade com um caminhão roubado, até batê-lo contra a fachada de algumas lojas.

Durante o julgamento, confessou que pretendia obrigar a Suécia a deixar a coalizão internacional contra o EI e a não patrocinar uma guerra na qual morrem “milhões de muçulmanos inocentes”.

A condenação por terrorismo se baseia nas cinco mortes e na destruição provocada que causou, além do “perigo público”, segundo a decisão, que o considera culpado também de 119 tentativas de assassinato e de pôr em perigo 24 pessoas, além de decretar sua expulsão da Suécia após cumprir a pena.

“Não se podem discutir suas simpatias pelo EI, ele mesmo o repetiu e também se deduz do material achado em seu celular. Não há nenhuma dúvida que a pena total deva ser prisão perpétua”, afirmou em entrevista coletiva o presidente do tribunal, Ragnar Palmkvist.

A decisão do tribunal de Estocolmo lembrou também que Akilov pretendia cometer um atentado suicida, mas a bomba caseira que tinha colocado no interior do caminhão só lhe causou ferimentos leves e ele conseguiu fugir de metrô, aproveitando a confusão, embora tenha sido detido no mesmo dia durante a noite em um subúrbio de Estocolmo.

Rakhmat Akilov – de 40 anos, separado e com 4 filhos – chegou à Suécia em 2014 e pediu asilo alegando que sofria perseguição política no Uzbequistão, mas as autoridades não deram credibilidade à sua petição, que, além disso, tinha feito sob identidade falsa.

A sua solicitação de asilo foi rejeitada finalmente em dezembro de 2016, quando foi decretada sua saída do país, e foi no final de fevereiro quando a Polícia emitiu uma ordem de pesquisa contra o uzbeque, que permaneceu na Suécia na clandestinidade.