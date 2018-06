Autor de tiroteio em jornal nos EUA recebe 5 acusações de assassinato

Washington – A promotoria do estado de Maryland apresentou nesta sexta-feira cinco acusações de assassinato contra Jarrod Ramos, suposto autor do tiroteio ocorrido ontem na redação de um jornal de Annapolis (Maryland, EUA), informaram fontes oficiais.

Por enquanto, segundo documentos de um tribunal, Ramos deve responder pela morte de cinco pessoas, embora possa receber novas acusações, já que, além dos mortos, outras três pessoas tiveram que receber atendimento médico devido ao tiroteio.

Apesar da gravidade dos fatos, Ramos não poderá ser condenado à morte, já que Maryland aboliu essa pena em 2013.

Ramos, de 38 anos, foi detido no local, minutos depois de começar o tiroteio na redação do jornal “Capital Gazzete”, onde permanecia escondido em baixo de uma mesa.

De acordo com a polícia do condado de Anne Arundel, Ramos atuou por “vingança”.

Segundo a imprensa local, o acusado perdeu em 2015 um processo por difamação aberto contra o jornal devido a um artigo de 2011, no qual, citando documentos judiciais, o “Capital Gazette” o identificava como um assediador de mulheres nas redes sociais.

O próprio jornal divulgou as identidades das cinco vítimas do tiroteio: os jornalistas Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara e Wendi Winters, além da funcionária do departamento de vendas Rebecca Smith.

Como homenagem, a direção do “Capital Gazette” decidiu hoje deixar suas páginas de opinião em branco, com apenas um pequeno texto em memória das vítimas.