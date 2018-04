Autor de atropelamento em Toronto é acusado de homicídio premeditado

Toronto – As autoridades canadenses acusaram nesta terça-feira Alek Minassian de homicídio premeditado e tentativa de assassinato pelo atropelamento em massa que causou a morte de 10 pessoas e deixou 15 feridos em Toronto.

Minassian, de 25 anos, detido pouco depois de atropelar com uma van alugada dezenas de pessoas que caminhavam pela calçada de uma das principais ruas de Toronto, respondeu de forma monossilábica às perguntas do juiz.

A promotoria canadense não esclareceu porque Minassian recebeu 13 acusações de tentativa de assassinato quando o número de feridos foi de 15 pessoas.

As autoridades, por enquanto, descartaram que Minassian, que estudava em uma das instituições em uma universidade de Toronto, esteja vinculado a grupos terroristas ou extremistas.

A polícia da cidade, que está à frente da investigação do ataque, afirmou que Minassian não era conhecido pelas forças de segurança.

Embora as autoridades canadenses não tenham identificado as vítimas, a família de uma das pessoas atropeladas, Anne Marie D’Amico, confirmou o seu falecimento através do Facebook.

A empresa na qual Anne trabalhava, também confirmou que um de seus funcionários tinha morrido no atropelamento, que aconteceu a poucos metros da sede da companhia.

O local onde aconteceu o ataque amanheceu nesta terça-feira com dezenas de ramos de flores e cartazes escritos à mão em memória das vítimas e com mensagens de apoio a seus familiares.