Autor de ataque em Estrasburgo foi morto pela polícia, diz imprensa

Paris – Chérif Chekatt, o terrorista que matou a tiros quatro pessoas e feriu outras 13 na última terça-feira, no centro de Estrasburgo, foi morto nesta quinta-feira pela polícia, informam alguns dos principais veículos de imprensa da França.

A rede “BFM TV” disse que Chekatt foi abatido no bairro de Neudorf, onde tinha se refugiado após o ataque e onde foram realizadas nesta quinta-feira duas amplas operações de busca.

Tiroteio

Um tiroteio no centro da cidade francesa de Estrasburgo, no leste da França, próximo à fronteira alemã, deixou ao menos duas pessoas mortas e outras 11 feridas na terça-feira, 11, segundo o ministro do Interior do país, Christophe Castaner

Os tiros foram disparados nas proximidades de um mercado popular de Natal por volta das 20h (17h de Brasília).

As autoridades locais pediram que as pessoas evitem ir às ruas e se refugiem em casa ou estabelecimentos comerciais.

A França segue em alerta máximo após uma onda de ataques executados ou inspirados por militantes do Estado Islâmico em 2015 e em 2016, que mataram mais de 200 pessoas.