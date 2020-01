Austrália vive a maior onda de incêndios florestais da história do país

Hastings — Os evacuados desceram a passarela do gigantesco navio da Marinha até o cais, cada um carregando apenas alguns itens de bagagem. Alguns estavam com bebês. Outros, com seus cães, cujas pernas ainda tremiam pelas 20 horas de viagem pela costa da Austrália. Eles estavam cansados ​​e suas roupas cheiravam a fumaça, mas os terríveis infernos finalmente ficaram para trás.

Quatro dias após um incêndio florestal devastar a remota cidade costeira de Mallacoota, forçando as pessoas a se abrigar na praia sob um céu vermelho-sangue, mais de 1.000 moradores e turistas chegaram no sábado em Hastings, uma cidade perto de Melbourne.

As autoridades afirmam que essa era provavelmente a maior operação de resgate marítimo em tempos de paz da história da Austrália. Era também o símbolo de um país em fuga perpétua do perigo durante uma temporada catastrófica de incêndio — e do desafio que o governo enfrenta em controlar as chamas.

O calor abrasador e os ventos da tarde impulsionaram incêndios em grandes áreas da Austrália no sábado, aumentando a devastação de uma temporada de incêndios mortal que já deixou 23 vítimas. Milhares de pessoas já foram evacuadas, enquanto muitas cidades ainda estão ameaçadas com chamas ferozes que assolavam o campo no início da semana.

Mais de 12 milhões de acres queimaram até agora, uma área maior que a Suíça, e os danos devem piorar apenas nas condições extremamente áridas que permitem que os incêndios se espalhem. Os incêndios também são tão quentes e tão grandes que eles estão criando seus próprios padrões climáticos, o que pode piorar as condições.

“Isso não é um incêndio florestal”, disse Andrew Constance, ministro dos Transportes de New South Wales, à rádio ABC. “É uma bomba atômica.”