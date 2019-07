Austrália reserva ambulância para satisfazer últimos desejos de pacientes

Inspirados pela equipe de uma ambulância que levou uma paciente terminal para ver o mar no caminho para o hospital, um estado da Austrália vai reservar um veículo para ajudar os doentes a realizarem seus últimos desejos.

No final de 2017, a equipe de uma ambulância do estado de Queensland (norte) se desviou de seu trajeto para que uma senhora pudesse ver o mar.

O gesto comovente foi registrado em uma foto, em que se via uma maca e o mar ao fundo na baía de Hervey, na costa noroeste da Austrália.

Esta semana, o estado de Queensland anunciou que vai dedicar uma ambulância que estava parada para cumprir as últimas vontades dos doentes, como visitar seus animais, seus filhos e netos, ou mesmo ir a um museu, ou a uma galeria.

“Cumprir os desejos finais das pessoas pode ser um desafio, já que pode envolver o transporte de alguém que não pode andar, ou se sentar em uma cadeira, ou que precisa de oxigênio e de outros aparelhos médicos”, disse o ministro da Saúde de Queensland, Steven Miles, em um comunicado.

Esta iniciativa australiana segue o modelo de um programa similar realizado na Holanda.

“Com o programa ‘Ambulance Wish Queensland’, voluntários com formação médica, ambulâncias adaptadas e uma equipe transportarão as pessoas para cumprir seus últimos desejos com sucesso e segurança”, acrescentou Miles.