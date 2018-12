Austrália reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel

A Austrália reconheceu neste sábado Jerusalém Ocidental como capital de Israel, somando-se à decisão tomada neste sentido pelo presidente americano, Donald Trump, mas assinalou que a transferência de sua sede diplomática de Tel Aviv terá que esperar um acordo de paz entre israelenses e palestinos.

O premier australiano, Scott Morrison, que fez o anúncio, comprometeu-se a reconhecer as aspirações de um futuro Estado para os palestinos tendo Jerusalém Oriental como sua capital quando o status daquela cidade for estabelecido em um acordo de paz.

“A Austrália reconhece, a partir de agora, Jerusalém Ocidental – onde estão o Knesset (Parlamento) e numerosas instituições governamentais – como capital de Israel”, afirmou Morrison em um discurso emSidney.

“Pretendemos transferir nossa embaixada para Jerusalém Ocidental quando for factível, em apoio ao e após o conclusão de um status final” para esta cidade, informando que as obras no novo local da embaixada já estavam em andamento.

Enquanto isto, a Austrália estabelecerá um escritório encarregado de Defesa e Comércio na parte oeste da Cidade Santa.

“Reafirmando nosso compromisso em uma solução de dois Estados, o governo australiano também está decidido a reconhecer as aspirações do povo palestino para um futuro Estado com capital em Jerusalém Oriental”, acrescentou o primeiro-ministro.

Ele precisou ainda que a Austrália não vai mais se abster na ONU sobre resoluções que, segundo ele, “atacam” Israel, como a que exige o não estabelecimento de missões diplomáticas em Jerusalém.

Jerusalém é reivindicada tanto por israelenses como por palestinos, mas a maioria dos países prefere não instalar suas representações diplomáticas na cidade.

A liderança palestina reagiu, neste sábado, chamando a decisão de “irresponsável”.

“O status final de toda a Jerusalém deve ser determinado em negociações”, declarou em um comunicado uma autoridade palestina, Saeb Erekat, número dois da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

“Consideramos a decisão do governo australiano (…) como tendo sido motivada por questões mesquihnas de política interna”, acrescentou.

O subsecretário-geral da Liga Árabe para os temas palestinos e territórios ocupados, Said Abu Ali, denunciou a nova posição de Canberra, estimando que a mesma representa “um alinhamento flagrante à política de ocupação israelense e um apoio para que a sua agressão ao povo palestino continue”.

Já Israel elogiou “o passo na direção certa” e cumprimentou o governo australiano “por sua atitude envolvendo as sanções contra o Irã e sua posição pró-israelense na ONU e contra o antissemitismo”, indicou o Ministério das Relações Exteriores.

O presidente americano, Donald Trump, reconheceu a cidade como capital de Israel em 6 de dezembro de 2017 e em maio de 2018 transferiu a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém.

A cerimônia coincidiu com um banho de sangue na Faixa de Gaza, palco de violentos confrontos entre palestinos e soldados israelenses ao longo da fronteira. Ao menos 62 palestinos morreram baleados.

Morrison já havia mencionado em outubro, antes de uma eleição crucial para sua estreita maioria, essa mudança de direção na política externa australiana. Mas havia dado um passo atrás após a comoção política provocada na Austrália.

Aclamado na época pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o anúncio irritou a vizinha Indonésia, que possui a maior população muçulmana do mundo, e causou o congelamento de negociações para um acordo comercial bilateral.

Antecipando o anúncio de sua decisão, Canberra aconselhou cautela aos australianos que viagem à Indonésia.

O primeiro-ministro procura seduzir o eleitorado judeu e cristão conservador e conquistar as boas graças da Casa Branca, enquanto teme um revés eleitoral no ano que vem.

Ao comentar a decisão de Morrison, o embaixador palestino na Austrália, Izzat Abdulhadi, disse à AFP que seu governo pretende incitar os países árabes e muçulmanos a “retirar seus embaixadores” e adotar “medidas de boicote econômico” contra a Austrália.

A ONG Australia Palestine Advocacy Network (APAN) afirmou neste sábado que a decisão do primeiro-ministro Morrison “não serve aos interesses australianos”. Ela “mina qualquer possibilidade real de alcançar um acordo futuro e encoraja Israel em suas violações diárias dos direitos dos palestinos”, segundo seu presidente, o bispo George Browning.