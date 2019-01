Austrália investiga pacotes suspeitos enviados a embaixadas e consulados

Melbourne – A polícia da Austrália está investigando pacotes suspeitos enviados a diversas embaixadas e consulados no país nesta quarta-feira, no que autoridades disseram incluir as missões dos Estados Unidos e do Reino Unido em Melbourne, mas não houve relatos de feridos.

A mídia local reportou que uma dezena de escritórios de representação estrangeira receberam os pacotes, e que alguns funcionários disseram que eles continham amianto, um material utilizado em construções que pode causar câncer e outros problemas de saúde.

Não há informações sobre qualquer possível motivação, e alguns dos locais afetados visitados por repórteres da Reuters estavam abertos normalmente na tarde desta quarta-feira.

“Os pacotes estão sendo examinados pelos serviços de emergência presentes”, disse a Polícia Federal australiana em breve comunicado.

A polícia disse que os pacotes foram enviados para consulados em Melbourne e embaixadas em Canberra, mas não forneceu o número total de locais afetados ou os identificou.

“As circunstâncias envolvendo os incidentes estão sendo investigadas”, disse a polícia.