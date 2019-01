Austrália investiga desaparecimento de escritor sino-australiano

Sydney – O governo da Austrália quer saber o paradeiro do escritor sino-australiano Yang Hengjun, que aparentemente desapareceu após chegar à China em 19 de janeiro junto com sua família, confirmaram nesta quarta-feira fontes oficiais.

“O Ministério das Relações Exteriores (da Austrália) procura informação sobre um cidadão australiano que foi reportado como desaparecido na China. Seguindo com nossas obrigações sobre privacidade, não ofereceremos outros comentários”, afirmou um porta-voz do ministério em comunicado obtido pela Agência Efe.

O suposto desaparecimento de Yang Hengjun foi denunciado por alguns de seus amigos diante do temor que o escritor – acadêmico e ex-funcionário do Ministério de Relações Exteriores da China – possa estar sob custódia das autoridades do país asiático devido às suas críticas contra o Partido Comunista.

Além disso, causa estranhamento o silêncio do escritor, que se nacionalizou australiano, no Twitter, onde conta com mais de 131 mil seguidores.

Esta não é a primeira vez que ele desaparece na China, já que em 2011 ficou incomunicável durante vários dias, um incidente que depois ele mesmo qualificou de “mal-entendido”, lembrou a agência local “AAP”.

Entre outubro e dezembro de 2015, cinco editores e livreiros de Hong Kong críticos com o governo chinês desapareceram misteriosamente – um deles na Tailândia – e reapareceram meses mais tarde sob custódia policial na China, acusados de diferentes crimes.