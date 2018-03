Austrália expulsa diplomatas russos após caso de envenenamento

A Austrália se somou aos Estados Unidos e a outros aliados do Reino Unido ao expulsar dois diplomatas russos nesta terça-feira (noite de segunda no Brasil), em resposta ao ataque com agente neurotóxico contra um agente duplo e sua filha na Inglaterra.

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, disse que os diplomatas têm sete dias para deixar o país.

“Esta decisão reflete a natureza chocante do ataque, o primeiro uso ofensivo de armas químicas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo uma substância altamente letal em uma área populosa, colocando em risco um número desconhecido de pessoas”, afirmou o premiê.