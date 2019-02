Austrália declara 50 km² como área protegida indígena

As autoridades australianas declararam hoje (1º) como Área Protegida Indígena uma superfície de 50 mil quilômetros quadrados perto de Uluru, local sagrado para os índios.

Com a medida, que abrange uma superfície quase do tamanho da Costa Rica, a comunidade Anangu – proprietários tradicionais da área – poderá receber recursos governamentais para proteger lugares sagrados, plantas e animais autóctones em volta do Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, segundo a agência local AAP.

Para o Conselho Central de Terras, um dos organismos reguladores da comunidade indígena, a decisão vai ajudar o povo Anangu a reforçar os laços com suas práticas culturais tradicionais.

“Queremos ensinar aos mais jovens como cuidar do local de forma correta e segura. Que conheçam o local e vejam todas as fontes de água e lugares importantes”, disse Janie Miama, uma das proprietárias tradicionais, à AAP.

A Austrália tem 51 Áreas Protegidas Indígenas que cobrem 36 milhões de hectares (360 mil km²), equivalente a mais do que o território da Alemanha.