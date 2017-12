Austrália aprova lei sobre casamento entre homossexuais

Sydney – O Parlamento da Austrália aprovou, nesta quinta-feira, o projeto de lei para legalizar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, no último trâmite legislativo para que estas uniões possam acontecer no país.

A Câmara Baixa rejeitou todas as emendas e deu sinal verde ao projeto do senador liberal Dean Smith, que já foi aprovado na semana passada no Senado.

A iniciativa foi apresentada após a realização de um referendo não vinculativo que deu um resultado favorável a este tipo de casamento, e a sua aprovação final fica apenas pendente da ratificação protocolar do Governador Geral.