Aumenta para 24 o número de mortos em naufrágio na Indonésia

Pelo menos 24 pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta terça-feira (3), no naufrágio do ferry em que estavam frente à costa indonésia – informaram autoridades locais, enquanto os serviços de resgate eram ativados para salvar as outras 130 pessoas a bordo.

O acidente coincidiu com o anúncio do fim da busca de 164 pessoas desaparecidas no naufrágio de outro ferry, na semana passada, na ilha de Sumatra, no lago Toba, um dos mais profundos do mundo e polo de atração turística.

Nas imagens do naufrágio dessa terça, vê-se os passageiros segurando-se em um dos lados do “KM Lestari”, que aderna nas águas da ilha de Célebes. Outros passageiros flutuam no mar à espera de ajuda.

Até agora, foram recuperados 24 corpos e registrados 74 sobreviventes, embora as autoridades ainda não tenham conseguido localizar as 139 pessoas que estavam a bordo da embarcação, relatou o chefe da agência local de desastres, Darfian Mukri.

“A equipe conjunta de busca e resgate e pescadores ainda tentam socorrer as vítimas a bordo”, disse Mukri à AFP.

“Ainda se desconhece o número de passageiros que continuam presos no barco”, completou.

Os passageiros tinham coletes salva-vidas, e alguns foram evacuados com sucesso, indicou a agência pública de transportes.

O ferry cobria o trajeto entre duas ilhas, quando foi atingido por ventos violentos e por altas ondas, que causaram a tragédia.