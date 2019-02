Aumenta número de mortos em acidente com ônibus escolar

Washington – Pelo menos 10 pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um acidente ocorrido ontem envolvendo um caminhão da FedEx e um ônibus que transportava estudantes na Califórnia, informaram nesta sexta-feira as autoridades locais.

O caminhão da FedEx bateu no ônibus na rodovia interestadual 5, no condado de Glenn e próximo da cidade de Orland, a cerca de 169 quilômetros de Sacramento.

A polícia rodoviária informou que nove pessoas morreram na colisão e no incêndio provocado pela batida, e o Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Davis, disse que um ferido atendido na unidade de queimaduras do hospital morreu momentos mais tarde.

As vítimas fatais incluem cinco estudantes, três acompanhantes adultos e os motoristas do caminhão e do ônibus.

De acordo com testemunhas e a polícia, o caminhão da FedEx cruzou o divisão entre as duas pistas da rodovia e se chocou com o ônibus, que se dirigia para a Universidade de Humbolldt, localizada a 320 quilômetros do local do acidente.

O impacto causou uma explosão que envolveu em chamas ambos os veículos.