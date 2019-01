Auditoria não chega a número exato de crianças separadas dos pais nos EUA

Um relatório publicado nesta quinta-feira revelou que não há informação sobre o número total de crianças que foram separadas de seus pais quando o governo dos Estados Unidos começou a implementar sua política de tolerância zero contra a imigração.

“O número total de crianças separadas pelas autoridades de imigração de seus pais ou responsáveis é desconhecido”, aponta o relatório publicado pelo Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Depois que um tribunal distrital ordenou, em junho de 2018, que o governo identificasse as crianças e as reunisse com seus pais, o Departamento de Saúde identificou 2.737 menores dependentes nessa situação.

“No entanto, milhares de crianças poderiam ter sido separadas durante uma onda que começou em 2017, antes da solicitação do tribunal”, indica a auditoria, observando que o Departamento teve problemas para identificar os menores.

Lee Gelernt, vice-diretor da organização de direitos humanos ACLU, afirmou que a política adotada pelo presidente Donald Trump era “cruel” e foi um “desastre desde o início”.

“Este relatório reafirma que o governo nunca teve uma ideia clara de quantas crianças foram separadas de seus pais, e vamos voltar ao tribunal com esta última revelação”, disse a organização.