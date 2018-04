Atropelamento na Alemanha deixa mortos e feridos

Berlim – Um atropelamento com uma caminhonete deixou vários mortos e feridos neste sábado na cidade de Münster, no noroeste da Alemanha, segundo informou a polícia do estado federal de Renânia do Norte-Vestfália.

Segundo fontes policiais citadas pelos jornais “Der Spiegel” e “Süddeutsche Zeitung”, o motorista do veículo se matou com um tiro depois do atropelamento.

“Há mortos e feridos. Por favor, evitem o lugar”, aconselhou a polícia através da rede social Twitter, onde pediu aos moradores locais para que não se aproximem do centro da cidade.

A polícia, que mobilizou um grande esquema de segurança, isolou o local e pediu a evacuação da área para facilitar o trabalho dos serviços de resgate.

As autoridades solicitaram também através das redes sociais que as pessoas evitem especulações e rumores para facilitar o trabalho da polícia