Atriz pornô diz que foi ameaçada para ficar em silêncio sobre Trump

A atriz pornô Stormy Daniels detalhou seu suposto caso com Donald Trump e a ameaça que recebeu para tentar silenciá-la, em uma entrevista muito aguardada, exibida neste domingo (25) pela CBS.

Ela quer ser liberada de um acordo de confidencialidade, assinado 11 dias antes das eleições presidenciais, pelo qual recebeu 130 mil dólares – levando a acusações de que o pagamento representou uma contribuição ilícita para a campanha de Trump.

Daniels disse a Anderson Cooper no programa ’60 Minutes’, da emissora CBS, que, na época, Trump não lhe pediu para não revelar o encontro, mas que foi abordada por um homem em um estacionamento em Las Vegas após concordar em vender a história por 15 mil dólares, em 2011.

“Eu estava no estacionamento, indo para uma aula de ginástica com a minha filha pequena. Pegando as coisas, o assento no banco de trás, a bolsa com as fraldas, tirando tudo do carro”, lembrou.

“E um cara veio até mim e disse ‘Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história’. Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse ‘Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe'”, contou Daniels.

Cooper perguntou se ela considerou isso uma ameaça direta, ao que Daniels respondeu: “Totalmente”.

“Fiquei abalada. Lembro de, na aula de ginástica, minhas mãos tremerem tanto que eu tive medo de derrubá-la”, afirmou, referindo-se à filha.

Palmadas com revista

Daniels disse que foi apresentada a Trump em um torneio de golfe em Lake Tahoe, em julho de 2006. Ele convidou-a para a suíte de seu hotel, na única vez em que fizeram sexo.

A conversa “começou totalmente sobre ele, só falando dele mesmo”. Trump perguntou se Daniels tinha vista sua foto na capa de uma revista, contou ela.

“Eu falei: ‘Isso normalmente funciona para você?’. E ele pareceu muito surpreso”.

Ela disse: “Alguém deveria pegar essa revista e te bater com ela”.

Ela pegou a revista e disse para Trump tirar as calças. Em seguida, “eu apenas dei algumas pancadas”, disse Daniels.

O magnata do ramo imobiliário se tornou “uma pessoa completamente diferente depois disso” e parou de falar sobre si.

Trump disse: “‘Uau, você é especial. Você lembra a minha filha’. Ele disse ‘Você é espera, linda e uma mulher a ser reconhecida'”, disse ela.

A mulher de Trump, Melania – que, à época, tinha dado à luz o filho deles recentemente – só veio à tona brevemente. “Eu perguntei, e ele só disse ‘Ah, é, não se preocupe com isso, temos quartos separados'”, afirmou.

Daniels disse que fez sexo sem camisinha com Trump, apesar de não estar atraída pelo homem 30 anos mais velho que ela.

Mas “eu não disse não. Eu não sou uma vítima”, afirmou.

Ela disse que ficou em contato com Trump após o encontro porque “pensou nisso como um negócio”. O magnata teria dito que tentaria incluí-la no reality show “O Aprendiz”, apresentado por ele na época.

‘Estou falando a verdade’

Daniels disse o principal motivo para falar disso agora era deixar os fatos esclarecidos.

“Eu não estou OK com ser apontada como mentirosa”, disse ela.

Quando foi questionada sobre o que diria a Trump se ele estivesse assistindo à entrevista, Daniels resumiu: “Ele sabe que estou falando a verdade”.

Enquanto Trump não falou sobre o alegado caso, a Casa Branca negou qualquer encontro sexual entre Trump e Daniels.

Contudo, ela se recusou a discutir provas que confirmem seu encontro com Trump, uma possibilidade citada por seu advogado antes da entrevista.

Michael Avenatti postou uma foto no Twitter de um HD com o texto: “Se uma foto vale mais que mil palavras, quantas palavras isso vale?”.

Avenatti abriu um processo em nome de Daniels – cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford – no começo deste mês para tentar eliminar seu acordo. A atriz foi paga pelo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen.

Cohen alegou que Daniels deve 20 milhões de dólares por violar o acordo – 1 milhão por cada vez que fez isso – em um arquivo judicial anterior à entrevista.