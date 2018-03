Atriz da Disney é contratada para gabinete de imprensa da Casa Branca

Washington – Caroline Sunshine, uma atriz do canal de televisão “Disney Channel”, se tornou a mais nova integrante do gabinete de imprensa da Casa Branca, segundo informou a imprensa local nesta quarta-feira.

Sunshine, de 22 anos, que interpretou uma das protagonistas da série “No Ritmo” (“Shake it up” no original), sobre dançarinas adolescentes, entre 2010 e 2013, foi contratada como assessora de imprensa.

A atriz tinha sido estagiária da residência presidencial antes de aceitar o novo posto de trabalho e, durante a faculdade, participou do Instituto de Empresa Americana e da equipe do Model United Nations, segundo explico à “CNN” a porta-voz da Casa Branca Lindsay Walters.

Antes, Sunshine recebeu uma bolsa de estudos no escritório do atual líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, no Comitê Nacional Universitário Republicano e no Partido Republicano da Califórnia, estado onde nasceu.

Sunshine se une, deste modo, à lista de profissionais relacionados com o mundo da televisão passam a fazer parte da equipe do governo.

Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou a contratação de Larry Kudlow, ex-funcionário da “CNBC”, como novo assessor econômico chefe da Casa Branca, e de John Bolton, ex-analista da “Fox News”, que será o novo assessor de segurança nacional.