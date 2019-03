Ator de “Narcos” toma posse como primeiro-ministro do Peru

Lima – O advogado, ator e diretor Salvador del Solar, de 48 anos, tomou posse nesta segunda-feira como novo primeiro-ministro do Peru, cargo no qual sucederá César Villanueva, que renunciou na última sexta.

Del Solar, que foi ministro da Cultura do ex-mandatário Pedro Pablo Kuczynski, assumiu oficialmente o posto em cerimônia realizada no Palácio de Governo de Lima, com a presença do presidente Martín Vizcarra.

O novo premiê é um popular ator de cinema e televisão em seu país, formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP). Entre os diversos papéis que representou nas telas, foi o protagonista de “Pantaleão e as Visitadoras”. Também fez uma pequena participação na série “Narcos”, interpretando padre Sobrino. Como diretor, destacou-se por “Magallanes”, indicado a melhor filme ibero-americano no Prêmio Goya de 2015

Del Solar ocupou um cargo no governo pela primeira vez em 2016, ao assumir o Ministério da Cultura. Ele pediu renúncia após Kuczynski conceder indulto, no dia 24 de dezembro de 2017, ao ex-presidente Alberto Fujimori.

Enquanto Del Solar ocupava este posto foi revelado o megaescândalo de corrupção envolvendo o grupo brasileiro Odebrecht no país. O braço peruano da operação Lava Jato comprometeu os ex-presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala e o próprio Kuczynski.

Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, Del Solar pediu, na época, respeito à ordem jurídica e a investigação “até as últimas consequências de qualquer pessoa ou instituição que possa ter tido algo a ver com a corrupção”.

Quando a imprensa peruana começou a especular, hoje de manhã, que Del Solar seria anunciado como primeiro-ministro, diversos setores políticos manifestaram o desejo de que seja aberto ao diálogo e evite confrontos, com um perfil diferente daquele que a oposição e até alas ligadas ao governo atribuem a Villanueva.

Além de nomear Del Solar, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, remodelou as pastas de Educação (que terá à frente a educadora Flor Pablo Medina); Agricultura e Irrigação (assumida por Fabiola Muñoz); Produção (Rocío Barrios); Habitação e Construção (Carlos Bruce); Mulher e Populações Vulneráveis (Gloria Montenegro); Ambiente (Lucía Ruiz), Cultura (Ulla Holmquist) e Desenvolvimento e Inclusão Social (Paola Bustamante). EFE