Atletas russos desfilam sem bandeira na abertura das Olimpíadas

Pyeongchang, Coreia do Sul – Cerca de 80 representantes da delegação russa desfilaram nesta sexta-feira sob bandeira neutra e sem hino, durante a abertura dos XXIII Jogos Olímpicos de Inverno.

Uma voluntária designada pelo Comitê Organizador dos Jogos, que são realizados na província sul-coreana de PyeongChang, sustentou a bandeira olímpica durante o desfile da equipe da Rússia, que participa com 168 atletas convidados.

Devido à suspensão ditada pelo Comitê Olímpico Russo pela corrupção do sistema de doping no país, nestes Jogos só podem participar, sob bandeira neutra, uma seleção de esportistas russos convidados pelo COI.

A proibição da bandeira e do hino russos em PyeongChang por acusações de doping de Estado pegou muito mal na Rússia, uma super potência em esportes de inverno e que qualificou a decisão de “humilhação” e uma sanção “sem precedentes” na história dos Jogos Olímpicos.

No entanto, as autoridades do país decidiram não boicotar os Jogos para não prejudicar os esportistas cuja participação nas competições foi autorizada pelo COI.