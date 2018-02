Atleta canadense é acusado de roubo de carro na Coreia do Sul

Pyeongchang, Coreia do Sul – Um atleta canadense competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno foi acusado de roubar um carro nas primeiras horas de sábado, informou a polícia da Coreia do Sul.

Um policial encarregado de crimes internacionais no departamento de polícia de Gangwon disse que o atleta, sua esposa e um empresário entraram em um carro destrancado que havia sido deixado desocupado com o motor ligado em Pyeongchang.

O policial disse que o empresário partiu com o carro antes de ser parado pela polícia. O empresário foi acusado ainda de dirigir embriagado.

Assim que a investigação estiver concluída os resultados serão enviados para a procuradoria, disse o policial, acrescentando que a menos que o delito fosse classificado como crime sério, os acusados devem ser liberados para deixar o país após pagar uma multa.

Em uma coletiva de imprensa no sábado, o presidente do Comitê Olímpico Canadense, Chris Overholt, disse que estava ciente da situação, mas se recusou a confirmar as identidades das três pessoas.

“Nós podemos confirmar que ocorreu um incidente evolvendo a polícia por volta de meia noite de sexta-feira ou início do sábado”, disse Overholt.

“Nós temos confirmação de que indivíduos ligados à nossa equipe estão envolvidos na investigação e estão cooperando. Nós levamos esse assunto muito a sério. No entanto, até sabermos os resultados da investigação não estamos em posição de comentar mais”.