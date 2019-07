Boate desaba na Coreia do Sul; atleta brasileiro está entre os feridos

Gwangju – Um desabamento em uma boate na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul, onde acontece o Mundial de Natação deixou, neste sábado, dois mortos e vários feridos, de acordo com informações de fontes oficiais.

O fato aconteceu por volta das 2h30 (hora local), quando desabou o teto de um dos ambientes da casa noturna. Os dois mortos são sul-coreanos. Já a maioria dos feridos, entre eles um atleta brasileiro, se lesionaram levemente, porém, 17 deles sofreram lesões de maior consideração, mas não graves, segundo informações dos bombeiros à agência local de notícias “Yonhap”.

A cidade de Gwangju, que fica a 330 quilômetros de Seul, está sediando o Mundial de Natação que teve início no último dia 12 e será encerrado amanhã.

Haviam cerca de 100 pessoas na parte em que aconteceu o desabamento do teto. As investigações iniciais indicam que o motivo pôde ter sido excesso de peso. Na boate havia aproximadamente 370 pessoas na hora do acidente.

Além do brasileiro que não teve o nome divulgado, outros feridos são quatro americanos, dois neozelandeses, um holandês e um italiano.

A federação de pólo aquático dos Estados Unidos confirmou que vários de seus atletas ficaram feridos quando comemoraram a vitória da equipe feminina na final contra a Espanha, disputada ontem.

“É uma tragédia horrível”, disse o diretor da federação, Christopher Ramsey, através de um comunicado. “Todos os atletas do Polo Aquático dos EUA estão seguros e foram localizados”, acrescentou.

O comitê organizador confirmou que sete dos nove atletas lesionados receberam atendimento médico por pequenos ferimentos e que apenas um deles terá que retornar hoje ao hospital para receber alguns pontos.

Também sofreram lesões uzbeques, mas estes não participavam do Mundial de Gwangju.

A maioria dos feridos sofreu pequenos cortes ou contusões leves.

Aparentemente, a boate havia sido reformada recentemente, mas as obras não tinham autorização oficial.