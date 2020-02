Ativistas invadem sede da BlackRock em Paris

A BlackRock, maior administradora de ativos do mundo, teve a subsidiária parisiense invadida por manifestantes ambientalistas na manhã desta segunda-feira, 10.

O ato contra a reforma da previdência local culminou em barricadas e pichações com símbolos anarquistas.

Dezenas de manifestantes apoiaram a ocupação cantando “Mesmo que Macron não nos queira, estamos aqui!”.

[En cours] Le siège de #BlackRock occupé par des manifestants. La zone quadrillée par les forces de l'ordre pic.twitter.com/Nyr7rHnpHt — Thibault Izoret (@TIM_7375) February 10, 2020

Os manifestantes saíram sozinhos, depois de se barricarem com móveis e marcar as paredes com frases como “Ecologia liberal, mentira do capital”, “Não defendemos a natureza, somos a natureza que se defende”.

Nas últimas semanas a BlackRock foi criticada por ser considerada uma beneficiária da reforma previdenciária do governo francês. A companhia é acusada de tentar se envolver na política ao beneficiar seus negócios e os de seus clientes. O grupo, porém, nega qualquer projeto de lobby.No dia 1 de janeiro, Jean-François Cirelli, executivo da BlackRock na França, recebeu a condecoração Legião de Horna francesa e foi criticado por movimentos anti-reforma da previdência.

Por outro lado, em sua carta anual aos presidentes-executivos, Larry Fink disse que eles devem agir ou enfrentar uma indignação crescente dos investidores preocupados com a forma como práticas comerciais insustentáveis podem limitar sua riqueza futura.