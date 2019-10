Ativistas contra mudança climática interditam sede da BBC em Londres

Londres — Ativistas do grupo Rebelião contra Extinção interditaram a sede da rede BBC nesta sexta-feira, conclamando a emissora pública britânica a tratar a mudança climática com a mesma gravidade da Segunda Guerra Mundial e dizer a verdade à população.

O grupo (Extintion Rebellion, em inglês), que defende uma rebelião contra a estrutura política, econômica e social do mundo moderno para evitar a pior devastação prevista por especialistas que estudam o clima, está engajado em duas semanas de desobediência civil em Londres.

O Rebelião contra Extinção tornou-se conhecido em abril, quando integrantes do grupo atrapalharam o trânsito no centro de Londres durante 11 dias. O grupo quer que os governos adotem ações muito mais radicais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

Portando cartazes com slogans como “O Planeta Antes do Lucro”, acenando com bandeiras, cantando e bradando, algumas dezenas de manifestantes se reuniram diante do edifício principal da BBC pedindo que a emissora leve o aquecimento global mais a sério.

“Estamos aqui hoje para exigir que a BBC reaja à emergência da maneira como reagiu à Segunda Guerra Mundial, ou seja, devotando a estrutura administrativa profissional inteira a levar a mensagem ao público britânico”, disse o porta-voz Donnachadh McCarthy à Reuters.

“Estamos aqui porque a BBC se recusou a declarar uma emergência climática. Também estamos aqui hoje porque a BBC continua a normalizar estilos de vida de alto carbono com programas como Top Gear, que promovem o uso de aviões e carros.”

Uma porta-voz da BBC disse que não poderia comentar questões de segurança, e tampouco comentou as críticas à cobertura do canal.