Ativistas climáticos anunciam apoio a Bernie Sanders nas eleições dos EUA

Washington — O Sunrise Movement, um grupo ativista climático liderado por jovens, anunciou nesta quinta-feira que apoiará a candidatura do senador Bernie Sanders à indicação democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O apoio pode proporcionar a Sanders um impulso político em um cenário lotado de candidatos democratas à Casa Branca que competem por eleitores jovens e com foco ambiental nas primárias, reforçando as críticas entre os moderados de que suas propostas são radicais demais.

O movimento, fundado em 2017 por estudantes universitários irritados por os políticos não estarem fazendo o suficiente para combater o aquecimento global, afirma ter cerca de 10 mil membros.

“O senador Sanders deixou claro ao longo de sua carreira política e desta campanha que ele compreende a escala da crise climática, a urgência com a qual devemos agir para resolvê-la e a oportunidade que temos de nos unir para fazê-lo”, afirmou o presidente-executivo do Sunrise Movement, Varshini Prakash, em um comunicado à imprensa anunciando o apoio.

O Sunrise Movement tem sido um dos principais defensores do chamado Green New Deal, que descarbonizaria a economia dos EUA em uma década por meio de investimentos do governo em energia limpa, edifícios, transporte e requalificação de empregos.

Sanders disse que está “honrado em receber o apoio e espera trabalhar juntos para lançar o Green New Deal e construir um futuro mais justo e igualitário”.