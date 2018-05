Atirador que matou 5 em aeroporto da Flórida aceita declarar-se culpado

Miami – O ex-militar Esteban Santiago, acusado de matar cinco pessoas a tiros no aeroporto de Fort Lauderdale (Flórida), nos Estados Unidos, em 2017, admitiu declarar-se culpado de 11 acusações para evitar a pena de morte, informaram nesta terça-feira veículos de imprensa locais.

Após um acordo alcançado com a promotoria federal, Santiago, de 28 anos e origem porto-riquenha, se declarará culpado de 11 das 22 acusações que pesavam contra ele pelo ataque a tiros cometido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale no início de janeiro de 2017.

Assim, a defesa do acusado conseguirá evitar a pena de morte que a acusação tinha previsto pedir no julgamento marcado para o mês de junho em um tribunal de Miami, em troca de uma condenação à prisão perpétua.

Segundo estabelece o acordo de culpabilidade entre defesa e acusação apresentado ontem no tribunal, Santiago renuncia a qualquer direito de apelação da condenação que lhe for imposta, segundo a emissora de TV “Local 10 News”.

Inicialmente, Santiago tinha se declarado inocente das 22 acusações pelo ataque armado no citado aeroporto e, a pedido de uma juíza, foi submetido a uma série de avaliações mentais para determinar se está mentalmente são.

O relatório clínico do psicólogo especialista que avaliou sua saúde mental determinou que Santiago é “capaz de compreender a natureza e as consequências do processo contra ele e de assistir adequadamente em sua defesa”.

O ex-militar nascido em Nova Jersey há 28 anos chegou no dia 6 de janeiro de 2017 ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood em um voo vindo de Anchorage (Alasca), foi para a sala com as esteiras de bagagens, recolheu uma bolsa que tinha despachado e seguiu para o banheiro.

Na bolsa havia uma pistola que ele carregou no banheiro e com a qual começou a disparar nas pessoas no aeroporto de maneira indiscriminada, segundo mostraram os vídeos das câmeras de segurança.

Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas por causa dos disparos de Santiago, que foi detido em poucos minutos, sem oferecer resistência.

Santiago é um veterano da guerra do Iraque e está preso em um centro de detenção federal em Miami, onde recebe tratamento médico por esquizofrenia.