Atirador que matou 2 pessoas e feriu 11 participava do evento de videogame

Um jogador de videogame matou duas pessoas e feriu várias outras no domingo ao abrir fogo com uma arma durante um torneio que estava sendo transmitido pela internet em Jacksonville, na Flórida (Estados Unidos), no domingo, disse a polícia.

O xerife de Jacksonville, Mike Williams, identificou o atirador como David Katz, de 24 anos, de Baltimore, e disse que ele estava na cidade para a competição de videogame, que acontecia no centro comercial Jacksonville Landing. Ele não quis falar sobre o que provocou o terceiro massacre a tiros na Flórida nos últimos dois anos.

Thank you to @ATFHQ for your amazing assistance throughout this investigation. https://t.co/MpXVQSoIaV — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 27, 2018

Williams disse que Katz se matou após o ataque, e que seu corpo foi encontrado junto com os de suas duas vítimas. O gabinete do xerife informou que 11 pessoas foram feridas pelo tiroteio, e que ao menos outras duas foram atingidas fugindo do local.

Dezenas de ambulâncias e viaturas da polícia foram ao The Jacksonville Landing, complexo de restaurantes, compras e entretenimento do centro da cidade, depois que vários tiros foram ouvidos na tarde ensolarada de domingo.

O ataque ocorreu durante uma eliminatória regional do torneio online Madden 19 no GLHF Game Bar, dentro de um restaurante Chicago Pizza, segundo o site do estabelecimento.

A mídia local disse que o atirador participou do torneio e perdeu, e depois disso parece ter alvejado outros jogadores e se matou em seguida.