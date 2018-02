Atirador foge após abrir fogo em escola na Flórida, diz polícia

Uma pessoa abriu fogo em uma escola de ensino médio no Estado norte-americano da Flórida nesta quarta-feira, deixando diversos feridos e forçando centenas de estudantes a fugir do local. O atirador segue foragido.

O colégio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, a cerca de 70 quilômetros de Miami, foi colocado em bloqueio de “alerta vermelho”. Não há informações sobre números de vítimas, disse uma porta-voz do escritório do xerife do condado. O escritório do xerife informou em publicação no Twitter que o atirador ainda estava foragido.

Segundo o Miami Herald, um chefe local dos bombeiros disse que ao menos uma pessoa foi morta no ataque.

Imagens ao vivo da TV mostraram dezenas de alunos correndo e fugindo da escola, passando por entre diversos veículos dos serviços de emergência, incluindo viaturas policiais, ambulâncias e caminhões de bombeiros.

A rede local FOX-10 TV relatou que cinco pessoas foram vistas sendo tratadas por paramédicos.