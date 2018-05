Atirador da Bélgica era soldado do Estado Islâmico, diz agência jihadista

Cairo – O homem que ontem matou dois policiais e um civil na cidade de Liège, an Bélgica, era um “soldado” do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), disse nesta quarta-feira a agência de notícias “Amaq”, ligada aos jihadistas.

Em comunicado divulgado na rede social Telegram, a “Amaq” alegou que o atentado foi cometido “em resposta aos apelos para atacar os países da coalizão (internacional liderada pelos Estados Unidos que luta contra o EI na Síria e no Iraque)”.

Esta não é a primeira vez que atiradores que seguem a ideologia do EI realizam ataques do tipo em países ocidentais que participam da aliança militar que bombardeia jihadistas desde 2014.

A Promotoria Federal da Bélgica confirmou hoje que os primeiros elementos da investigação levam a crer que o caso de ontem foi um atentado terrorista do EI.

“Os elementos que nos fazem pensar assim são o ‘modus operandi’, igual ao exibido pelo Estado Islâmico em alguns vídeos, além do fato de o homem ter gritado ‘Alá é grande’ durante o ataque e ter tido contato com pessoas radicalizadas”, disse o porta-voz da Promotoria, Eric Van Der Sypt, em entrevista coletiva.

O terrorista foi morto pela polícia e posteriormente identificado como Benjamin Herman, um belga nascido em 1987 que cumpria pena por crimes menores e tinha saído do presídio de Marche-en-Famenne com uma licença especial válida por 36 horas.

Segundo a Promotoria belga, Herman “atacou dois agentes da polícia de Liège com uma faca, pelas costas” e os matou com as próprias armas deles quando estavam caídos no chão.

Em seguida, ele entrou “várias vezes” em um café das proximidades, no qual não viu ninguém, e depois atirou em direção a um carro, causando a morte de um jovem de 22 anos.