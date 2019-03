Atirador abre fogo em Seattle durante hora do rush e deixa 2 mortos

Um homem armado abriu fogo contra dois motoristas e um ônibus na cidade norte-americana de Seattle, na quarta-feira, deixando dois mortos e dois feridos em estado grave, além de provocar uma colisão enquanto tentava fugir em um carro roubado durante a hora do rush, disse a polícia.

O ataque ocorreu em um bairro do nordeste de Seattle, onde o suspeito, de 33 anos, abordou uma motorista em um cruzamento e atirou antes de ir para o meio da rua e disparar no ônibus, afirmou a polícia em um comunicado.

Apesar de baleado, o motorista do ônibus, que tinha 53 anos, conseguiu retornar com o veículo e se afastar do agressor, de acordo com a polícia. Em seguida, o suspeito abordou um segundo motorista que dirigia um Toyota Prius e disparou, matando-o.

O atirador entrou no carro quando a polícia chegou e tentou fugir, mas colidiu com um veículo próximo, matando o motorista. Oficiais levaram o homem sob custódia após breve resistência, disse a polícia.

As autoridades não se pronunciaram de imediato sobre o que poderia ter causado o ataque ou sobre o tipo de arma utilizado.

“Apenas acreditamos que foi algo isolado, um ato aleatório e sem sentido com um único suspeito”, afirmou o vice-chefe de polícia de Seattle, Marc Garth Green, segundo a NBC News. “Estamos indignados com o que o suspeito fez.”

O suspeito, que é residente de Seattle, foi levado para um hospital na região, onde permanece sob vigilância enquanto é tratado por ferimentos que não ameaçam sua vida, de acordo com a polícia.

A autoridades policiais informaram que um motorista morreu pelo disparo e outro na colisão. Ambos eram homens com 50 e 70 anos, respectivamente.