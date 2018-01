Atirador abre fogo em escola do Kentucky e mata dois estudantes

Um adolescente abriu fogo em uma escola do Kentucky nesta terça-feira (23), deixando dois estudantes mortos e mais de uma dúzia de feridos, informou o governador do estado.

Um estudante de 15 anos, agora em custódia, é suspeito de ter lançado o ataque na escola de ensino médio Marshall County, em Benton, uma pequena cidade situada no oeste do Kentucky.

Dois estudantes, ambos com 15 anos, morreram com ferimentos a tiros, enquanto outras 12 pessoas foram atingidas por disparos e cinco sofreram outros ferimentos na ação, informou o governador do Kentucky, Matt Bevin, durante coletiva de imprensa.

Um dos estudantes morreu no local e o outro, após ser levado para um hospital, afirmou.

“O atirador era um estudante, um menino de 15 anos”, que foi apreendido sem uso de violência, disse Bevin.

“Aquele estudante será acusado de homicídio e tentativa de homicídio”, acrescentou.

Um policial informou que o local foi isolado e que o vice-xerife havia apreendido o atirador.