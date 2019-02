Atentados com carro-bomba matam 17 pessoas no Iraque

Bagdá – Ao menos 17 pessoas morreram nesta terça-feira e outras dezenas ficaram feridas em vários atentados com carro-bomba em Bagdá e em seus arredores, informaram fontes de segurança e médicas.

Seis pessoas morreram na explosão de um carro-bomba perto da base do exército na cidade de Taji, norte de Bagdá. Ao sul da capital, na cidade de Mahmudiya, cinco pessoas morreram. Um terceiro veículo explodiu perto de um mercado no bairro de maioria xiita de Shula, também no norte da capital, causando cinco mortos.

Na província de Diyala (centro), um miliciano anti-Al-Qaeda morreu em ataques de bomba.