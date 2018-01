Atentado suicida em manifestação em Cabul deixa 5 mortos

Cabul – Um atentado suicida realizado contra um grupo de policiais que acompanhava uma pequena manifestação no leste de Cabul, capital do Afeganistão, deixou pelo menos cinco agentes mortos e 20 pessoas feridas nesta quinta-feira.

O ataque ocorreu por volta das 20h45 locais (14h45 em Brasília), no bairro de Banaee, durante um pequeno protesto de moradores da capital afegã, disse à Agência Efe o porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Nasrat Rahimi.

Os alvos do atentado eram os policiais que acompanhavam a manifestação, afirmou Rahimi. “Trata-se de um ataque suicida contra as forças de segurança da região, mas ainda estamos reunindo informações sobre as vítimas e outros aspectos do atentado”, destacou o porta-voz.

Uma fonte policial, que pediu anonimato, revelou à Agência Efe que pelo menos cinco agentes morreram. Segundo ele, o número de vítimas pode aumentar porque é complicado determinar a quantidade de feridos pelo fato de eles terem sido levados a vários hospitais.

O Hospital de Emergência de Cabul, para onde são normalmente levadas as vítimas do conflito no Afeganistão, disse no Twitter que 20 feridos pela explosão chegaram ao centro cirúrgico da unidade.

O atentado ainda não foi reivindicado por nenhum grupo rebelde. Na última quinta-feira, 40 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um atentado suicida na capital contra um centro cultural da minoria xiita.