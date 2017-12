Atentado suicida em escola corânica mata 40 pessoas em Cabul

Kabul – Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nesta quinta-feira em um atentado suicida em Cabul dentro de uma madraçal ou escola corânica, situada num edifício que também abriga os escritórios de uma agência de notícias afegã, segundo apuração do Ministério do Interior do país.

A explosão no interior da madraçal aconteceu por volta das 10h30 (horário local, 4h em Brasília) na área de Qala-e-Nazer, no oeste de Cabul, confirmou à Efe o porta-voz do Ministério de Interior afegão, Nasrat Rahimi, que acrescentou que entre as vítimas há mulheres e crianças.

O mesmo imóvel abriga também os escritórios da agência de notícias afegã “Sada-e-Afghan” e uma mesquita, explicou o porta-voz.

O atentado ainda não foi reivindicado por nenhum grupo insurgente.

Este é o segundo ataque de relevância em Cabul esta semana, depois que pelo menos sete pessoas morreram e outra ficou ferida na segunda-feira num atentado suicida contra um escritório da principal agência de inteligência afegã.