Atentado no oeste do Paquistão deixa ao menos 6 mortos

Islamabad – Pelo menos seis policiais morreram e outros oito ficaram feridos nesta terça-feira em um ataque com bomba contra um veículo policial na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

Uma bomba explodiu por volta das 13h30 GMT (10h30 em Brasília) durante a passagem de um veículo policial na estrada do aeroporto de Quetta, deixando seis agentes mortos e oito feridos, indicou o porta-voz policial da cidade, Sanjai Hussain.

A fonte indicou que desconhece se foi um ataque suicida ou a explosão de um artefato improvisado (IED, na sigla em inglês), mas garantiu que se tratou de um atentado.

Os feridos foram transferidos para um hospital da região.

Pouco antes, em outro incidente na mesma cidade, dois terroristas suicidas atacaram um posto de controle de tropas da guarda fronteiriça, mas foram abatidos antes que pudessem acionar os coletes com explosivos que portavam, informou o exército paquistanês em comunicado.

Quetta, capital da província de Baluchistão, é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão, com a presença de grupos armados separatistas, facções do talibã e grupos jihadistas.

O Paquistão lançou uma operação nas áreas tribais do noroeste do país em junho de 2014, na qual morreram 3.500 supostos terroristas, segundo dados do exército que não foram verificados independentemente, o que ajudou a diminuir a violência de forma considerável.

A violência diminuiu no país com 1.260 mortos por terrorismo em 2017 (540 civis, 208 membros das forças de segurança e 512 supostos terroristas), o número mais baixo em uma década, segundo o Portal de Terrorismo do Sul da Ásia, que estuda a violência na região.