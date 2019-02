Atentado mata cerca de 50 alunos em escola na Nigéria

São Paulo – Um atentado teria matado cerca de 50 alunos no Colégio Agrícola da cidade de Gujba, no nordeste da Nigéria, segundo o jornal americano The New York Times.

O reitor da escola, Molima Idi Mato, afirmou que homens armados invadiram a escola por volta da 1h da madrugada. Além de disparar contra os alunos, o grupo também queimou salas de aula. Cerca de 1.000 alunos que estavam no local conseguiram escapar.

Segundo o NYT, o atentado pode estar ligado ao grupo radical islâmico Boko Haram, que atua naquela região do país. O Boko Haram já teria cometido outros atentados contra escolas que não seguem as leis islâmicas.