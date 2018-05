Atentado a bomba deixa 15 feridos em restaurante no Canadá

Washington – Dois desconhecidos explodiram uma bomba dentro de um restaurante indiano, nos arredores de Toronto (Canadá), provocando ferimentos em 15 pessoas, sendo que três delas estão em estado grave, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelas autoridades locais.

O restaurante em que a bomba explodiu na noite de quinta-feira está localizado na cidade de Mississauga, na região de Peel (Ontário).

A Polícia Regional de Peel informou que os dois sujeitos entraram no restaurante por volta das 22h30 (hora local) e “detonaram uma bomba caseira” antes de fugir.

Uma imagem das câmeras de segurança divulgada pela polícia através do Twitter mostra os dois sujeitos entrando no restaurante encapuzados e com todas as partes do corpo cobertas.

Por conta da explosão, 15 pessoas ficaram feridas, que foram levadas para hospitais da região, de acordo com informações do Serviço Paramédico Regional de Peel.

Três vítimas apresentavam “ferimentos graves” e foram transferidos para centros de traumatologia.