Ataques talibãs matam ao menos 26 no norte do Afeganistão

Diferentes pontos da cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, foram atacados na madrugada deste sábado por talibãs, provocando um confronto com as forças de segurança locais que se estendeu durante toda a noite e que deixou ao menos 26 mortos, de acordo com fontes oficiais.

A ofensiva contra Kunduz ocorre enquanto o grupo insurgente negocia com os Estados Unidos, em processo mediado pelo Catar, um acordo de paz para pôr fim ao conflito no país.

O ataque começou pouco depois da meia-noite. Oficiais da polícia de Kunduz disseram à Agência Efe que os insurgentes conseguiram se infiltrar em vários pontos da cidade.

O porta-voz do talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou que os ataques foram cometidos pelo grupo em comunicado. Segundo ele, dez membros das forças de segurança do governo foram mortos pelos insurgentes, que assumiram o controle de vários postos de segurança.

O governo do Afeganistão respondeu que está pronto para responder aos ataques dos insurgentes e que já enviou reforços para áreas essenciais da região.

“As forças de segurança estão plenamente preparadas. O inimigo atacou nossas posições, mas não há motivos para preocupação”, disse o porta-voz da polícia de Kunduz, Sarwar Hussaini.

Segundo Hussaini, vários talibãs foram mortos nos confrontos. Os demais insurgentes já teriam sido expulsos da cidade. Durante o ataque, eles teriam se escondido em casas e usado civis como escudos humanos.

Esta é a terceira vez que os talibãs atacam Kunduz, cidade considerada estratégica por ser a porta de entrada para as províncias de Badakhshan e Takhar, além de também estar no caminho para o vizinho Tadjiquistão.