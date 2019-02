Ataques no Sudão do Sul deixam 49 mortos

Juba – Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em ataques contra três localidades na região leste do Sudão do Sul, anunciou o governo, que atribuiu a ofensiva aos rebeldes.

Segundo o ministro da Informação do país, Michael Makuei, os insurgentes do Sudão do Sul liderados por David Yau Yau incendiaram na madrugada de domingo três localidades do departamento de Twic East, roubaram gado e sequestraram mulheres e crianças.

“As forças de Yau Yau atacaram Twic East e o número de mortos registrados até o momento é de 49, além de 53 feridos”, disse à AFP.

O envio de tropas à região é muito difícil pela falta de estradas e pelas fortes chuvas, segundo Makuei.

Não foi possível obter confirmação com uma fonte independente sobre os autores dos ataques.

Grupos de defesa dos direitos humanos acusam tanto o exército como os guerrilheiros de ataques contra civis, incluindo estupros.

O Sudão do Sul conseguiu a independência em julho de 2011, após uma guerra civil que começou em 1983 e terminou em 2005.