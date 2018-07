Ataques no Afeganistão matam, pelo menos, 31 militares e 50 talibãs

Cabul – Pelo menos 31 membros das forças de segurança e 50 talibãs morreram e outros 15 agentes ficaram feridos em vários ataques a postos de controle no nordeste do Afeganistão, informaram à Agência Efe fontes oficiais nesta quinta-feira.

Os ataques coordenados contra vários postos de controle e uma base das forças de segurança afegãs na província de Kunduz e na vizinha Takhar começaram durante a madrugada, precisou o porta-voz do governador de Takhar, Sanatullah Timori.

“31 corpos das forças de segurança e 15 feridos foram evacuados ao hospital de Takhar desde a zona do ataque”, acrescentou Timori.

Segundo a mesma fonte, os talibãs capturaram vários postos de segurança da polícia local e uma base do Exército.

O porta-voz explicou que quando os reforços das forças de segurança alcançaram a zona, os insurgentes se retiraram após um breve tiroteio, e precisou que a área se encontra sob controle do Governo.

Hanif Rezaee, porta-voz do Corpo 209 Shaheen do Exército, a cargo do norte do país, afirmou à Agência Efe que pelo menos 50 talibãs morreram durante os ataques e reduziu para 15 as vítimas mortais entre as forças afegãs.

Os insurgentes destruíram em primeiro lugar uma ponte na cidade de Pul-e-Momin, situada entre as províncias de Kunduz e de Takhar, “para impedir que os reforços chegassem à região” e depois atacaram os postos de controle, disse Rezaee.

O porta-voz dos talibãs, Zabihulla Mujahid, reivindicou o ataque em mensagem na rede social Twitter e afirmou que os insurgentes tomaram o controle de cinco postos de controle e mataram ou feriram a 16 membros das forças de segurança.

Em 9 de junho, vários ataques talibãs a postos de controle na província de Kunduz terminaram com a morte de pelo menos 14 policiais e 8 insurgentes.