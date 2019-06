Ataques étnicos no Mali deixam ao menos 41 mortos

Bamako — Atiradores não identificados em motos atacaram dois vilarejos do centro do Mali, matando ao menos 41 pessoas em uma parte do país em que ataques étnicos retaliatórios aumentaram nos últimos meses, disse um prefeito local nesta terça-feira.

Issiaka Ganame, prefeito de Yoro, disse que 24 pessoas foram mortas na noite de segunda-feira na localidade e 17 outras no vilarejo de Gangafani 2.

A maioria das vítimas eram da etnia dogons, disse Ganame. Dezenas de civis dogons foram mortos nos últimos meses em confrontos retaliatórios com a comunidade rival fulani.