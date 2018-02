Ataques deixam 71 mortos em um dia na região síria de Ghouta

Beirute – Ataques do governo sírio e de seus aliados mataram 71 pessoas no bolsão rebelde de Ghouta oriental nas últimas 24 horas, informou nesta segunda-feira um grupo que monitora a guerra.

Ataques aéreos, foguetes e bombardeios nos subúrbios sitiados de Damasco também feriram 325 pessoas, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

Não houve comentário do Exército sírio. O governo de Damasco diz ter como alvos somente militantes.

Facções em Ghouta dispararam morteiros contra distritos de Damasco, matando uma criança e ferindo oito outras, relatou a mídia estatal síria. Tropas e forças aliadas atingiram alvos militantes na região em resposta, relatou a agência de notícias estatal Sana.

A Organização das Nações Unidas diz que cerca de 400 mil pessoas vivem em Ghouta oriental, um bolsão de cidades satélites e fazendas sob sítio do governo desde 2013.

O Observatório sediado no Reino Unido informou que o último aumento começou no domingo em Ghouta, o único grande enclave insurgente em torno da capital e que entre os mortos estavam 14 crianças.

A Defesa Civil informou que aviões de guerra e artilharia atingiram Saqba, Jisreen e outras cidades. O serviço de resgate, que opera em território rebelde, informou que ataques mataram 20 pessoas e feriram dezenas somente na cidade de Hammouriyeh nesta segunda-feira.

O Exército do presidente da Síria, Bashar al-Assad, ganhou força na guerra após aviões de guerra russos entrarem ao seu lado em 2015, afastando rebeldes de cidades importantes e retomando grande parte do centro e do leste da Síria do Estado Islâmico.