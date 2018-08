Ataques aéreos no norte da Síria deixam pelo menos 24 mortos

Beirute – Bombardeios contra várias localidades controladas por rebeldes nas províncias de Aleppo e Idlib, no norte da Síria, deixaram pelo menos 24 mortos nesta sexta-feira, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A organização afirmou que 14 civis estão entre as vítimas, sendo três delas crianças, de um ataque aéreo contra a cidade de Orm al Kubra, no oeste de Aleppo. O ataque também deixou “dezenas de feridos”, segundo o Observatório, sem especificar um número exato.

Aviões e helicópteros das tropas leais ao presidente Bashar al Assad bombardearam várias localidades no sul da província de Idlib, matando pelo menos oito civis e 45 ficaram feridos.

Os bombardeios atingiram Khan Sheikhoun e Al Tah, e o número de mortos pode subir porque há pessoas gravemente feridas.

No fim de julho, Assad afirmou que a libertação de Idlib, último refúgio da oposição no país, é uma prioridade para o governo.

“Atualmente Idlib é nosso objetivo, mas não o único”, disse o presidente em entrevista à imprensa russa.

O Exército da Síria e seus aliados conseguiram nas últimas semanas tomar em definitivo o sudoeste do país, onde ainda operavam integrantes do Estado Islâmico. O governo também mantém uma campanha na província de Sweida para expulsar os elementos do grupo terrorista que seguem na região.