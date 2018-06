Ataques aéreos da Líbia contra milícia atingem portos petrolíferos

As forças da Líbia disseram que realizaram ataques aéreos contra uma milícia e atingiram portos importantes de petróleo no leste do país.

Ahmed al-Mesmari, porta-voz do auto-intitulado Exército Nacional da Líbia, disse que os ataques aéreos no final de domingo visaram combatentes leais a Ibrahim Jadhran, que estão tentando capturar os terminais de petróleo Ras Lanuf e el-Sidr.

A Corporação Nacional de Petróleo da Líbia disse nesta segunda-feira que o ataque feito contra os militantes de Jadhran causaram danos “significativos” a pelo menos dois tanques de armazenamento e advertiram danos adicionais à infraestrutura petrolífera, bem como contaminação.

Os ataques aos terminais, que começaram na quinta-feira, forçaram a petroleira suspender as exportações e retirar seus funcionários.

A Líbia entrou em crise, após a revolta de 2011 que derrubou e matou Muamar Kadafi, e hoje em grande parte é governado por uma série de milícias hostis.