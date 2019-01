Ataque talibã contra base militar deixa 65 mortos no Afeganistão

Pelo menos 65 pessoas morreram no atentado de segunda-feira (21), reivindicado pelos talibãs, contra uma base de Inteligência militar no centro do Afeganistão – afirmou uma autoridade provincial nesta terça.

“Tiramos 65 corpos dos escombros”, declarou Mohamad Sardar Bakhyari, adjunto do chefe do conselho provincial de Wardak (centro).

Uma fonte de segurança, que pediu para não ser identificada, disse que há “ao menos 70 mortos”.

Alguns veículos de comunicação afegãos afirmam que há mais de 100 mortos.

O alvo do ataque foi um centro de formação dos serviços de Inteligência.

Um veículo de transporte de tropas do Exército afegão, um Humvee roubado e “cheio de explosivos”, explodiu na entrada deste centro de formação em Maidan Shar, capital da província de Wardak.

“Depois, três homens (a bordo de) um veículo que seguia o Humvee entraram no acampamento”, detalhou Abdul Wahid Akbarzai, membro do conselho provincial.

Na sequência, explodiu um tiroteio, e os três agressores morreram. A maioria das vítimas se deu com “o desabamento de parte de um edifício, após a forte explosão”, informou o chefe do conselho provincial Akhtar Mohamad Tahiri, acrescentando que os invasores usavam uniformes dos serviços de Inteligência.