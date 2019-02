Ataque taleban mata 7 policiais no norte do Afeganistão

Cabul – Pelo menos sete policiais afegãos morreram após um ataque taleban contra um posto de controle na província de Faryab, no norte do Afeganistão, informou nesta quarta-feira uma fonte oficial à Agência Efe.

O ataque ocorreu na noite de ontem na região de Begai, no distrito de Qaissar, e o comandante do posto de controle se encontra entre as vítimas, afirmou o porta-voz do governo provincial, Javid Bedar.

De acordo com a fonte, existem muitas possibilidades do ataque ter sido perpetrado com a ajuda de um taleban infiltrado entre as forças de segurança.

Esse tipo de “ataque interno” vem ocorrendo com muita frequência nos últimos anos, principalmente contra as tropas internacionais da Otan desdobradas no Afeganistão, embora os talebans ainda não tenham reivindicado a ação.

Ontem, mesmo sem apresentar dados, o porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Sadiq Sadiqi, afirmou que as baixas dentro do corpo policial registraram uma queda considerável nos últimos meses devido, principalmente por causa de “uma boa administração”.

No entanto, um analista militar, o General Abdul Baqi Rashed, assegurou à agência local “AIP” que as declarações de Sadiqi não são mais do que uma “propaganda” para “encorajar às forças de segurança”, já que, segundo ele, esses números não foram reduzidos e a “guerra continua com toda sua intensidade”.

O conflito no Afeganistão está em um dos momentos mais sangrentos desde a invasão americana que propiciou a queda do regime fundamentalista taleban no final de 2001, enquanto a retirada completa das tropas da Otan está prevista para ocorrer no final de 2014.