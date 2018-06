Ataque suicida contra ministério em Cabul deixa 12 mortos e 31 feridos

Cabul – Pelo menos 12 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um atentado suicida na entrada do Ministério de Reabilitação Rural e Desenvolvimento em Cabul, capital do Afeganistão, quando os funcionários estavam deixando o prédio do órgão, informaram à Agência Efe fontes oficiais.

O porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Majroh, confirmou à Efe o número de vítimas levadas até o momento para os hospitais da região.

De acordo com o porta-voz da Polícia de Cabul, Hashmat Stanekzai, um suicida explidiu as bombas que levava por volta das 13h local (5h30, em Brasília), na entrada do Ministério, no oeste da capital afegã.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentando.

O ataque ocorre um dia antes da entrada em vigor do cessar-fogo decretado pelo Governo e a três para que os talibãs comecem uma cessação similar por causa do final do Ramadã.

Trata-se do primeiro cessar-fogo em sete anos de conflito desde a invasão americana.

Cabul sofreu vários ataques suicidas neste ano, o mais grave o ocorrido em janeiro, quando os talibãs explodiram uma ambulância bomba perto do antigo Ministério de Interior, onde ainda operam algumas dependências oficiais, que deixou mais de cem de mortos.