Ataque suicida contra comboio da Otan mata 11 crianças no Afeganistão

Cabul – Pelo menos 11 crianças morreram e outras 17 pessoas ficaram feridas, entre elas cinco soldados romenos da Otan, em um ataque suicida nesta segunda-feira contra um comboio das forças aliadas na província de Kandahar, no sul do Afeganistão.

Um suicida detonou um carro-bomba contra um comboio de militares romenos da Otan quando passava perto de uma mesquita, provocando uma potente explosão que derrubou um muro que cercava o pátio do recinto religioso, disse à Agência Efe o porta-voz da Polícia provincial, Matiullah Helal.

As crianças, que estavam no pátio da mesquita, morreram ao serem atingidas pelos estilhaços e esmagados pelos escombros do muro destruído pela explosão, que aconteceu no distrito de Daman por volta das 10h30 (horário local, 3h em Brasília), acrescentou o porta-voz.