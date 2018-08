Ataque próximo de centro educacional deixa 14 mortos no Afeganistão

Cabul – Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas nesta quarta-feira em um atentado cometido perto de um centro educacional em Cabul, informaram à Agência Efe fontes oficiais.

“Hoje por volta das 16h (horário local, 8h30 em Brasília) aconteceu uma explosão em frente a um centro educacional no distrito policial número 18, que, acredita-se, foi um atentado suicida”, indicou o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanekzai.

Por sua vez, o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Majroh, confirmou que por enquanto 14 corpos e 23 feridos chegaram aos hospitais da região, para onde foram enviadas 18 ambulâncias para transferir as vítimas.

A área, Dasht-e-Barchi, abriga um grande número de casas de pessoas da minoria xiita, alvo habitual da insurgência no Afeganistão. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Cabul foi palco neste ano de um grande número de atentados. O último de grandes proporções aconteceu no final de julho, perto do aeroporto internacional de Cabul, minutos depois de o comboio do vice-presidente afegão e antigo o senhor da guerra, Abdul Rashid Dostum, sair da região.

A ação, reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), deixou 23 mortos e 107 feridos.