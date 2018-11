Ataque palestino deixa 3 soldados israelenses feridos na Cisjordânia

Jerusalém – Um ataque palestino com atropelamento deixou três soldados israelenses feridos nesta segunda-feira perto do bloco de assentamentos de Gush Etzion, no território ocupado da Cisjordânia, no qual o motorista foi abatido, informaram fontes médicas e de segurança de Israel.

“Um terrorista atropelou três soldados do Exército com seu veículo quando eles estavam realizando trabalhos de engenharia em uma rota entre Beit Umar e Al Arroub”, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em comunicado.

Um dos soldados “ficou ferido de forma moderada e os outros dois de forma leve”, acrescentou o exército na nota, que confirmou que “um soldado disparou contra o terrorista e o neutralizou”.

Os três feridos foram transferidos para um hospital em Jerusalém para receberem atendimento médico.

O incidente ocorreu na estrada 60, perto do grande bloco de assentamentos judaicos de Gush Etzion, ao sul do Jerusalém, no cruzamento com Karmai Tzur.

O Ministério de Saúde palestino informou que um civil palestino morreu após receber um disparo perto da cidade de Beit Umar, ao norte de Hebron”.